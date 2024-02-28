إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة قصرة قرب نابلس

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس.

أصيب شاب بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، مساء اليوم، الأربعاء، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قصرة قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر خلال مواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس"، وأوضحت أنه "جاري نقل المصاب للمستشفى".

وأفاد مصدر في بلدة قصرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في منطقة الصدر.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وشاب بالضرب، وذلك على حاجز صرة العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وأفاد الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، اعتدت بالضرب على طاقم الإسعاف، أثناء تقديمه العلاج لشاب (29 عاما) تعرض لاعتداء من قبل جيش الاحتلال.

وأوضح أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى.