جنوب لبنان: تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، توترا وتبادلا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

أطلق حزب الله صواريخ، الأربعاء، من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في كريات شمونة وفي بلدات بالجليل الغربي.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 10 صواريخ أطلقت على مواقع إسرائيلية وبلدات حدودية، وكذلك رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه بلدة كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية.

وجراء الرشقة الصاروخية، أعلن عن إصابة مبنى في بلدة كريات شمونة بصاروخ ما تسبب بأضرار بأجزاء من المبنى والممتلكات، فيما بلغ عن سقوط صاروخ على مبنى في بلدة بيت هيلل الحدودية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات حدودية بالجنوب اللبنانية، فيما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، توترا وتبادلا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.