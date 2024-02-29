مقتل إسرائيليين واستشهاد فلسطيني في عملية إطلاق نار بمدخل مستوطنة جنوبي نابلس

قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذت مساء اليوم، الخميس، عند محطة وقود على مدخل مستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس، استشهد منفذها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت تقارير بأن منفذ العملية هو الشهيد محمد يوسف ذياب مناصرة (31 عاما) من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وقالت تقارير إسرائيلية إن المنفذ هو أسير محرر وضابط تحقيقات في الشرطة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "مخربا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة ‘عيلي‘ وأطلق النار. وقد تمت تصفية المخرب".

وأضاف أن قواته أغلقت المحاور وشرعت بمطاردة مشتبه بهم آخرين في المنطقة.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فقد أقر طاقمها مقتل مصابين أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات من عمره في المكان.

مقتل إسرائيليين واستشهاد فلسطيني في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "عيلي"https://t.co/hpqW8StOUj pic.twitter.com/vS1r6MMSob — موقع عرب 48 (@arab48website) February 29, 2024

وقال مضمدان وصلا إلى مكان العملية، إن "أحد المصابين كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بعيارات نارية بينما الآخر كان على الشارع وهو أيضا فاقد للوعي ويعاني من عيارات نارية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صافرة الإنذار في المستوطنة وطالبت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل خشية عملية تسلل إليها؛ قبل أن تنفي ذلك في وقت لاحق.

مما يذكر أنه في حزيران/ يونيو 2023، استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في عملية إطلاق نار ارتكبت بنفس المكان وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح آنذاك.

والشهيدان اللذان نفذا العملية آنذاك هما مهند فالح شحادة (26 عاما) وخالد مصطفى صباح (24 عاما) من بلدة عوريف.