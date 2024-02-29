البنتاغون: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر

الحصيلة التي أوردها أوستن قريبة من هذه الحصيلة، وتأتي فيما تدفع واشنطن في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض عدد القتلى المدنيين في غزة.

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

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وقال أوستن للنواب لدى سؤاله عن العدد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب "إنه أكثر من 25 ألفا".

وتساند الولايات المتحدة إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حماس.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس وتنفذ قصف وغارات مكثفة على القطاع تزامنا مع توغلها البري، وذلك ما أدى إلى استشهاد 30,035 شخصا وإصابة 70,457 آخرين؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

والحصيلة التي أوردها أوستن قريبة من هذه الحصيلة، وتأتي فيما تدفع واشنطن في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض عدد القتلى المدنيين في غزة.