نتنياهو: الانتخابات ضربة للمجهود القومي... تشل الحكومة وتقسم الجنود

حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من إجراء انتخابات مبكرة في ظل الحرب التي تشنها حكومته على قطاع غزة، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى انقسام داخل الجيش ويشل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات.

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جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو مساء اليوم، تحدث فيه عن التطورات العسكرية والسياسية للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 146 يوما، كما تطرق خلال للأزمة السياسية التي تتشكل حول قانون تجنيد الحريديين.

وقال نتنياهو إن "الجمهور الإسرائيلي يشعر بوجود فجوة في توزيع الأعباء"، في حين شدد على أنه "من المستحيل التوصل إلى توافق تام" حول تجنيد الحريديين ومعايير الخدمة العسكرية الإلزامية.

وشدد نتنياهو على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية في إسرائيل في ظل الحرب على غزة، وقال إن الدعوة إلى إجراء "الانتخابات العامة خلال الحرب ستعني الهزيمة لإسرائيل، وهذا هو حلم السنوار ونصر الله وإيران".

وعن الخلاف حول تجنييد الحريديين، قال نتنياهو: "إننا نحقق أهداف الحرب بفضل شجاعة مقاتلينا والوحدة الداخلية. عندما نقف معًا نحن أقوياء جدًا. منذ بداية الحرب نحن نظهر وحدة رائعة في ساحة المعركة وفي المجتمع في إسرائيل، مما يذهل أعدائنا وأصدقائنا على حد سواء"

وأضاف "إنني أعتز بشدة بدراسة التوراة لإخواننا الحريديين وتجنيدهم في منظمات الإنقاذ، ولكن من المستحيل تجاهل الشعور السائد لدى الجمهور حول التفاوت في توزيع الأعباء. ويدرك الحريديون هذا أيضًا؛ علينا تغيير الوضع".

وأضاف "سنقوم بتحديد أهداف تجنيد الحريديين في صفوف الجيش الإسرائيلي والخدمة المدنية، وكذلك سبل ضمان تحقيق هذه الأهداف".