القدس: مصرع أم و4 من أولادها في حادث طرق ببلدة العيزرية

أسفر حادث طرق عن مصرع أم وأولادها الأربعة في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

من مكان الحادث

لقيت امرأة و4 من أولادها في حادث طرق بين مركبتين على طريق وادي الجير المؤدي إلى العيزرية شرقي القدس المحتلة، اليوم الجمعة.

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وأفيد بأن ضحايا الحادث هي الأم فاتن عمار أبو ناب وأولادها خالد وأوس وتالا جبارين.

وجاء عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 7 إصابات منها إصابات خطيرة جدا.

وقال إنه جرى تقديم إنعاش قلب ورئتين لثلاث إصابات منها خلال حادث سير في بلدة العيزرية.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفيات لتلقي العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار الوفاة الأم وأولادها الأربعة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إنه "بناء على إشارة وصلت لعمليات الشرطة تفيد بوقوع حادث سير بين عدد من المركبات على طريق وادي الجير في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، على الفور تحركت طواقم الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان وتم نقل 7 إصابات إلى المشافي لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الأطباء أعلنوا وفاة 4 من المصابين، فيما أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة".

وأشار ارزيقات إلى أنه جرى إبلاغ النيابة العامة وباشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.