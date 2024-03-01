العنف والجريمة: مصابان في طمرة وآخر في سخنين

أسفرت جريمتا إطلاق نار في سخنين وطمرة عن إصابة 3 شبان بجراح متفاوتة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في خلفية الجريمتين.

أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجراح متفاوتة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، اليوم الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصابين بعد وصولهما إلى المركز في المدينة.

وفي التفاصيل، فإن أحد المصابين عانى جروحا في القدم ووصفت حالته بالمستقرة بينما الآخر عانى جروحا في منطقة الظهر ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي مدينة سخنين، أصيب شاب بجراح من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وأعقب ذلك وقوع مناوشات مع عناصر الشرطة التي وصلت إلى المكان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة اعتقلت مشتبها بالضلوع في الجريمة فيما لم تعرف حالة المصاب الذي نقل من المكان بشكل ذاتي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد.