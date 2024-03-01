قال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، إن "3 انفجارات عنيفة دوت فجر اليوم، ناجمة عن استهداف جوي يرجح أنه إسرائيلي طال ’فيلا’ في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري". وأشار إلى أن القصف الإسرائيليّ قد "أدّى لمقتل شخص على الأقل".

قُتل شخص بقصف جويّ إسرائيليّ، استهدف "فيلا" تابعة لمجموعة مولية لإيران في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوريّ، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت تقارير.

وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيليّ، دورون كادوش، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل في بانياس الساحلية، "نُفِّذ على بعد نحو 240 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه الضربة هي "واحدة من أكثر الهجمات البعيدة المنسوبة إلى سلاح الجوّ الإسرائيليّ في السنوات الأخيرة".

دمار هائل في "الفيلا" التي تعرضت لاستهداف يرجح أنه إسرائيلي في أطراف مدينة #بانياس على ساحل #سورية على بُعد نحو 240 كيلومترا من إسرائيل.



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وقال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، إن "3 انفجارات عنيفة دوت فجر اليوم، ناجمة عن استهداف جوي يرجح أنه إسرائيلي طال ’فيلا’ في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري".

وأضاف أنه "يتواجد ضمنها مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية لا يعلم جنسياتهم حتى اللحظة".

جانب من الفيلا المستهدَفة

وأشار إلى أن القصف الإسرائيليّ قد "أدّى لمقتل شخص على الأقل، ودمار واسع في ’الفيلا’ المستهدَفة".

وذكر أن "الأهالي استيقظوا قرابة الساعة الـ4 فجر اليوم على دوي الانفجارات العنيفة التي تسببت بحالة من الذعر بينهم".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس الخميس، شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير، عند الحدود السورية اللبنانية، ما أدّى لمقتل عنصر، وفق المرصد.

وبحسب المرصد، فقد استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ3 صواريخ موقع تابع للدفاع الجوي والرادرات، بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، مُحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.

ويأتي هجوما اليوم والأمس، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي، هجوما على مواقع في سورية، في حين لفتت تقارير محلية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مبنى في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.