الرينة: 4 إصابات بينها خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدخل بلدة الرينة عن إصابة 4 أشخاص بينهم اثنان بجروح خطيرة، أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في الرينة

أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدخل بلدة الرينة بمنطقة الناصرة، مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لاثنين من المصابين، حيث وصفت حالة أحدهما (30 عاما) بالخطيرة بينما الآخر (25 عاما) بالمتوسطة، وقد عانيا من إصابات اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وأفيد بأن مصابين اثنين آخرين نقلا من المكان بشكل ذاتي، وقد وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها وملابساتها بعد.

وفي مدينة رهط، أصيب شاب (28 عاما) وامرأة (45 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

على صلة العنف والجريمة: مصابان في طمرة وآخر في سخنين ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويتواصل ارتكاب الجرائم وأحداث العنف في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 27 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.