مقتل منصور نعيمي في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

أسفرت جريمة إطلاق نار في جديدة المكر عن مقتل منصور خطاب نعيمي (51 عاما) لترتفع حصيلة القتلى العرب إلى 30 قتيلا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

من مكان الجريمة في جديدة المكر، اليوم

قُتل منصور خطاب نعيمي (51 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة - المكر، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي بأن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب، في الستينيات من عمره، إثر إصابته بإصابة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في جديدة المكر".

وفي وقت لاحق، أعلن الأطباء في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وحضرت قوات من الشرطة ووحدة المختبر الجنائي إلى مكان الجريمة، وباشرت بالتحقيق وجمع الأدلة والبراهين من الموقع.

القتيل منصور نعيمي

30 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وجاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي تصاعدا للجريمة المنظمة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، في ظل مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 30 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.