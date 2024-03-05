بلينكن: واشنطن تطلب من حماس القبول بـ"وقف إطلاق نار فوريّ"

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، حماس إلى القبول بـ"وقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل، فيما تجري الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة.

وقال بلينكن خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن: "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم، ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين، الذين هم بأمس الحاجة إليها".

وأضاف: "بعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم"، مشيرا إلى أن "على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".

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