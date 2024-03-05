فيما أكدت مصادر مصرية أن مفاوضات الهدنة في القاهرة لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ قيادي في حركة حماس يقول إن نتنياهو لا يريد اتفاقا والكرة الآن باتت في ملعب واشنطن الذي يتعين عليها الضغط نتنياهو الذي "لا يريد اتفاقا".

لم تسفر المحادثات التي تستضافتها القاهرة بين حركة حماس ووسطاء، بهدف التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، إلى اختراقة تُذكر، اليوم الثلاثاء، قبيل أيام على حلول شهر رمضان؛ فيما يعتزم مفاوضو الحركة البقاء في العاصمة المصرية ليوم ثالث، لإجراء مزيد من المحادثات، في محاولة للمضي قدما في المفاوضات.

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وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بغزة باسم نعيم، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، ظهر اليوم، إن الحركة قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات، وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.

وأضاف القيادي في حماس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "لا يريد اتفاقا، والكرة الآن باتت في ملعب الأميركان" للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق. وعن طلب إسرائيل بتقديم لائحة بأسماء وأعداد الأسرى المحتجزين في القطاع، أوضح نعيم أن هذا مستحيل بدون وقف إطلاق النار.

وقال إن "الأسرى موزعون في أنحاء منطقة الحرب، ومحتجزون لدى فصائل مختلفة".

في المقابل، نفى الجانب الإسرائيلي تعثر المحادثات في القاهرة، وقال إن الوضع لا يزال كما كان عليه، بحسب ما جاء على لسان مسؤول في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، شدد خلالها على أن تل أبيب بانتظار تلقي رد رسمي ونهائي من حركة حماس على إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس، في شباط/ فبراير الماضي.

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