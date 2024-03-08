4 مصابين إسرائيليين في عملية تفجير عبوة ناسفة قرب سيلة الظهر بالضفة

أسفر تفجير عبوة ناسفة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين عن إصابة 4 إسرائيليين بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

أصيب 4 إسرائيليين بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في تفجير عبوة ناسفة قرب بؤرة "حومش" جنوب جنين؛ اليوم الجمعة.

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وأعلن جيش الاحتلال، في بيان له، تفجير عبوة ناسفة بمنطقة تواجدت بها قوات له قرب سيلة الظهر، فيما لم يعلن عن وقوع إصابات.

وذكر أن قواته شرعت بأعمال البحث وراء المنفذين؛ فيما لم يعلن رسميا عن إصابة أحد من جنوده.

وأعلن مستشفى "بيلنسون" وصل 3 مصابين إليه، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة، ولا خطورة على حياتهم؛ وفقا للمستشفى.

وأفيد بأن اثنين من المصابين نقلا بواسطة مروحية عسكرية إلى المستشفى، فيما جرى تقديم العلاجات للمصابين الآخرين في مكان العملية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن العملية بدأت بإطلاق نار نحو أحد المواقع العسكرية في بؤرة "حومش" الاستيطانية دون وقوع إصابات، وخلال شروع القوات بعمليات بحث ومطاردة المنفذين جرى تفعيل عبوة ناسفة أسفرت عن الإصابات.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي عن العملية، إن "عملية صعبة وقعت في ’شومرون’ (شمال الضفة الغربية المحتلة)، وقد شرعنا بالبحث وراء ’المخربين’ وسنصل إليهم عاجلا أم آجلا".

وأضاف "نعمل على مدار الساعة مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إلى ’المخربين’ واعتقالهم أو قتلهم".