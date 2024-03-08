بئر المكسور: 5 مصابين بينهم ثلاثة بحالة خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار

أسفرت حادثة عنف في بئر المكسور عن إصابة 5 أشخاص بجروح وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة.

أصيب 5 أشخاص بينهم ثلاثة بجروح خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة بئر المكسور، مساء اليوم الجمعة.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة ثلاثة منهم، في الأربعينيات من أعمارهم، بالخطيرة.

أما المصابان الآخران (28 و38 عاما) فقد وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي شقيب السلام بالنقب، أصيب شاب (37 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم أحيل إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي تصاعدا للجريمة المنظمة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، في ظل مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 31 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.