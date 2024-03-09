حزب الله: استهدفنا موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

كان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة بعيد منتصف الليل الفائت على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية بجنوب لبنان...

أعلن حزب الله، صباح اليوم السبت، أنه استهدف موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان وتم تحقيق إصابةً مباشرة.

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وكان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة بعيد منتصف الليل الفائت على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية بجنوب لبنان "ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة كالسنديان والصنوبر والزيتون وليست المرة الأولى التي يستهدف بها العدو الاسرائيلي حرج جبل اللبونة الذي أحرق اكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعتبر من أكبر الأحراج في الجنوب"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام: "بعدها تعرض محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام وعلما الشعب ورامية لقصف مدفعي متقطع، وفجرا أطلق العدو الاسرائيلي، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق".

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