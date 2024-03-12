إصابات واشتباكات إثر اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها

دوت صافرات الإنذار في مخيم جنين ومحطيه لتنذر بتوغل للقوات الخاصة للمنطقة، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين.

اندلعت اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة صباح اليوم الثلاثاء، مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو جنين ومخيمها بعد التصدي للقوات الخاصة والاشتباك معها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

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ودوت صافرات الإنذار في مخيم جنين ومحطيه لتنذر بتوغل للقوات الخاصة للمنطقة، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين.

وأفادت مصادر طبية محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية داخل مخيم جنين ما تسبب بحالات اختناق للعشرات من الفلسطينيين، حيث دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، وسمع إطلاق كثيف للنيران ودوي تفجيرات.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر العلاج الميداني لإصابتين إحداها بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين، وكذلك إسعاف العديد من الفلسطينيين الذي أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم جنين وسط اشتباكات مستمرة مع المقاومين، وأطلقت القوات قذائف صاروخية من طراز "انيرجا" تجاه المنزل المحاصر، بينما دمرت جرافة الاحتلال دراجة نارية خلال الاقتحام المستمر لجنين ومخيمها.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن كتائب القسام: "يتصدى مجاهدونا الأبطال في مخيم جنين لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة للمخيم، إذ يخوض مجاهدونا رفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة".

واعتقلت قوات الاحتلال 3 نشطاء من الجهاد الإسلامي في مخيم جنين خلال عملية جرى خلالها تبادل إطلاق نار مع مسلحين، على ما أفاد متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال.