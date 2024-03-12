عرعرة المثلث: مصرع امرأة وإصابة في حادث دهس

لقيت امرأة، في الستينيات من عمرها، مصرعها متأثرة بجراحها الخطيرة جراء تعرضها للدهس في بلدة عرعرة المثلث؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وأسفر الحادث نفسه عن إصابة شخص بجراح وصفت بأنها طفيفة.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة المرأة متأثرة بجراحها الخطيرة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المضمد منيب فاعور، إن "المرأة كانت على جانب الشارع وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وعانت جروحا بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.