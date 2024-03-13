شهيد ومصابان باستهداف إسرائيلي لسيارة في صور بلبنان

أشارت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان نحو موقع إسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وسط سهل مرجعيون بجنوب لبنان، بقذيفتين صاروخيتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشارت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان نحو موقع إسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي خرق قرابة التاسعة ليلا جدار الصوت فوق قرى قضاء صور ما احدث دويا هائلا تسبب بهلع وتكسير زجاج عدد من المنازل في بلدتي صديقين وقانا".

ولفتت الوكالة إلى أن "الغارات الأخيرة التي يشنها الطيران الحربي المعادي على المنازل تتسبب بأضرار هائلة غير متوقعة وتؤدي إلى تدمير المنزل المستهدف وإلحاق الأضرار بعشرات المنازل المحيطة غير الأضرار المادية بالمزروعات والبنية التحتية".