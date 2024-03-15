استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

كان الشهيد قد أصيب بجراح حرجة برصاص الاحتلال في تموز/ يوليو 2023، وقد أعلن استشهاده اليوم بعد إصابته بعدة رصاصات في البطن.

استشهد الشاب محمود نسيم العناتي (26 عاما) مساء اليوم، الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل في تموز/ يوليو 2023.

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وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى الأهلي استشهاد العناتي بعد إصابته بعدة رصاصات في البطن.

وكان قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم في 17 تموز/ يوليو 2023، وأصيب على إثرها الشاب العناتي وبقي رهن العلاج في المستشفى الأهلي بالخليل قبل استشهاده مساء اليوم.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات العسكرية في البلدة القديمة وفي الشوارع المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم عند مدخل الحرم، كما هاجم مستوطنون المواطنين المتجهين إلى الحرم لأداء الصلاة على حاجز "أبو الريش" العسكري ومنعوهم من الوصول.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفيد بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا قيد الإنشاء في الحي الشرقي وحولته إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة.