صافرات الإنذار تدوي شماليّ إسرائيل والاحتلال يغير على جنوب لبنان

تجدّد، اليوم الجمعة، القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شنّت طائراته غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

وأعلن "حزب الله" عند انتصاف ليل الخميس، تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود، مشيرا إلى أن 3 منها نُفِّذت في القطاع الشرقي ومثلها في القطاع الغربي.

وأعلن الاحتلال أمس مهاجمة أهداف لحزب الله في منطقتي يارون والناقورة، ورصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان صوب البلاد. وفي وقت متأخّر من مساء الأمس، استهدفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية والغربية لبلدة حولا بعدة قذائف، كما استهدف الاحتلال منزلا في المنطقة الواقعة بين بلدتي يارون ومارون الراس.

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