عرعرة النقب: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمتا إطلاق نار وطعن عن إصابة شابين في عرعرة النقب وجلجولية بجراح خطيرة ومتوسطة، فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب شاب، يبلغ 27 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في عرعرة النقب؛ اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وقال مضمد وصل إلى المكان، إن "المصاب كان بوعيه وعانى من إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة".

وفي جلجولية، أصيب شاب (33 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة جراء تعرضه لجريمة طعن في البلدة.

ونقل الشاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج بعد تقديم العلاجات الأولية له.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.