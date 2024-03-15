قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي وبرشلونة يواجه سان جيرمان

ستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني. ويلعب آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حاليا، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

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ويلعب آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حاليا، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف النهائي والنهائي

ذهاب ربع النهائي التاسع والعاشر من نيسان/ أبريل 2024.

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إياب ربع النهائي 16 و17 نيسان/ أبريل 2024.

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب نصف النهائي 30 نيسان/ أبريل والأول من أيار/ مايو 2024.

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إياب نصف النهائي السابع والثامن من أيار/ مايو 2024.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

النهائي في الأول من حزيران/ يونيو 2024.