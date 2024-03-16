شركة "أمبري" للأمن البحري: إطلاق نار جنوب شرقي منطقة إيل الصومالية

يأتي هذا في ظل تصعيد لاستهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية المتجهة إلى موانئ فلسطين أو المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكّد عليه الحوثيون يوم أمس الجمعة، في بيان.

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، إنها تلقت معلومات وتقارير تفيد بعملية إطلاق نار قبال سوحل إيل الصومالية، ولم تذكر خلفية الحدث.

ويأتي هذا في ظل تصعيد لاستهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية المتجهة إلى موانئ فلسطين أو المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكّد عليه الحوثيون يوم أمس الجمعة، في بيان.

وجاء في البيان التأكيد على "توسيع نطاقِ العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح".

وكانت قد أعلنت البحرية البريطانية، مساء الجمعة، عن وقوع حادثة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر؛ وذلك في بيان مقتضب صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"نشرته عبر منصة "إكس".

وقالت الهيئة "تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن".

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شركة "أمبري" للأمن البحري، فإن "الحادث الذي وقع قرب الحديدة باليمن يتعلق بانفجارين قرب السفينة ’إل بي جي’ ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أميركية حتى وقت قريب".