مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة

قتل 40 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل شاب في العشرينيات من عمره في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة يافة الناصرة، صباح اليوم الإثنين، فيما أصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى أعمال عنف في بلدة يافة الناصرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة شاب تأثرا بإصابته الحرجة، فيما قدمت الإسعاف الأولية لشخص آخر وصفت إصابته بالمتوسطة، حيث نقل إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث رجحت الشرطة، بحسب التحقيقات الأولية، أن خلفية الجريمة جنائية.

40 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تأتي جريمة القتل في يافة الناصرة، في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسط مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 40 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتشمل حصيلة ضحايا العام الحالي، امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي 2023 ما أسفر عن إصابتها بجراح خطرة، أدت إلى وفاتها خلال العام الحالي.