شهيد برصاص مستوطنين جنوب نابلس

أعقب ذلك وقوع مواجهات وسط إطلاق للنار، أصيب على إثرها الشهيد وأعلن عن استشهاده في المستشفى.

استشهد فاخر بني جابر (43 عاما) من بلدة عقربا جنوب نابلس برصاص مستوطنين خلال هجوم واعتداءات نفذوها على رعاة الأبقار؛ اليوم الثلاثاء.

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وأقرت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا بنابلس استشهاد بني جابر بعد إصابته برصاص مستوطنين برفقة والده قرب عقربا.

وكان الشهيد قد أحيل بحالة خطيرة إثر إصابته بالرصاص في منطقة الصدر إلى مستشفى رفيديا.

وفي التفاصيل، فإن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من قبل المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرق عقربا.

وأعقب ذلك وقوع مواجهات وسط إطلاق للنار، أصيب على إثرها الشهيد وأعلن عن استشهاده في المستشفى.

إلى ذلك، استولى مستوطنون في وقت سابق على 20 بركسا سكنيا في طريق "المعرجات" شمال غرب مدينة أريحا بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وأفيد بأن مستعمري البؤر الاستيطانية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركسا كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وأطلق المستوطنون أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفرض وقائع جديدة على الأرض.