طمرة: مصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة عن إصابة شخصين بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، وقد أحيلا إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

أصيب شخصان بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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ووصل المصابان إلى مركز "الزهراوي" الطبي في المدينة، حيث قدمت لهما العلاجات الأولية وقد عانيا جراحا في القسم السفلي من جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسط مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 41 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.