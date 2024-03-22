مصرع شاب من عرعرة النقب في حادث طرق واحتراق مركبة قرب شفاعمرو

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين وأدى إلى اشتعال النيران بإحداهما قرب مدينة شفاعمرو، عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجراح طفيفة.

لقي الشاب محمد سلمان العكة من عرعرة النقب مصرعه وأصيب 4 بجراح وصفت بالطفيفة في حادث طرق بين مركبتين على شارع 70 قرب مدينة شفاعمرو؛ مساء الجمعة.

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وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين، ما أدى إلى احتراق إحداهما.

الفقيد محمد العكة

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين.

وقال مضمد وصل إلى المكان، إن "الحديث يدور عن حادث صعب بين مركبتين أدى إلى اشتعال النيران بإحداهما، وأثناء العمل على إطفاء المركبة المشتعلة جرى تخليص شخص وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى حروقا في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بينما المصابون الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.