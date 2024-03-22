إصابة خطيرة لامرأة من دير الأسد في جريمة إطلاق نار

من مكان الجريمة

أصيبت امرأة، تبلغ 38 عاما من العمر، من دير الأسد بجراح خطيرة وغير مستقرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار قرب البلدة؛ اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، وقد عانت جراحا خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار داخل مركبتها في الطريق الواصل بين دير الأسد ويركا.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه.