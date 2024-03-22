اليمن: غارات أميركية وبريطانية على العاصمة صنعاء والحديدة

لم يتطرق إعلام الحوثيين إلى توضيحات أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

من صنعاء، هذه الليلة (Gettyimages)

أعلن الحوثيون مساء الجمعة، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعا و5 غارات على الحديدة.

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وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن أربع غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على منطقة جربان في صنعاء".

وأضاف أن "العدوان الأميركي البريطاني شن أيضا أربع غارات على منطقة النهدين في العاصمة صنعاء"، ليبلغ بذلك عدد الغارات على العاصمة 11 في يوم.

وجاء عنه لاحقا، أن العدوان شن 5 غارات على مديرية المنيرة بالحديدة.

ولم يتطرق إعلام الحوثيين إلى توضيحات أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين أميركية وبريطانية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".