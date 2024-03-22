6 مصابين في اشتباك مسلّح مع الاحتلال قرب رام الله بعد عملية إطلاق نار صوب حافلة

أكّد طاقم طبيّ ارتفاع عدد المصابين إلى 6، لافتا إلى أنه تم نقل 4 مصابين في عملية إطلاق النار إلى مشفيَي "تل هشومير" و"بيلنسون"، لاستكمال تلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين أُخريين في المكان.

أُصيب 6 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، في اشتباك مسلّح مع الاحتلال قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد عملية إطلاق نار استهدفت حافلة في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن "عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيليين قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله"، مشيرة إلى "إطلاق نار مستمرّ" في المنطقة؛ كما أكّدت تقارير إسرائليية أن تبادُل إطلاق النار مع شخص أو أكثر، قد تواصلت لـ40 دقيقة على الأقل.

وذكرت المصادر أن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان، فيما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال بغطاء من قِبل طائرة مروحيّة وأخرى مسيّرة بين قريتي كفر نعمة ودير ابزيع غربي رام الله.

ولفتت إلى هبوط طائرة مروحيّة في محيط موقع الاشتباك المسلّح قرب مستوطنة دوليف.وأفاد طاقم طبيّ إسرائيليّ بإصابة 3 أشخاص بالاشتباك المسلّح، مشيرا إلى أن إصابة أحدهم خطيرة.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أكّد ارتفاع عدد المصابين إلى 6، لافتا إلى أنه تم نقل 4 مصابين في عملية إطلاق النار إلى مشفيَي "تل هشومير" و"بيلنسون"، لاستكمال تلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين أُخريين في المكان.

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