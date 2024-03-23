عملية دير إبزيع: الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 7 بينهم اثنان بحالة خطيرة

الجيش الإسرائيلي يقر بأن عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد مجاهد منصور غربي رام الله، الجمعة، أسفرت عن مقتل جندي يخدم في صفوف إحدى وحدات النخبة، وإصابة 7 آخرين، بينهم ضابط ومقاتل بجراح خطيرة.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين، بينهم ضابط وجندي حالتهما خطيرة، في الاشتباك المسلح الذي خاضه الشهيد مجاهد منصور، بالقرب من قريته، دير إبزيع، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

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وقال جيش الاحتلال، في بيان صدر عنه، إن مقاتلا (21 عاما) في وحدة "دفدوفان" الخاصة التي تعتبر من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، قتل خلال العملية التي نفذت بين قريتي كفر نعمة ودير ابزيع، غربي رام الله.

وأضاف جيش الاحتلال أن العملية أسفرت كذلك عن إصابة 7 ضباط وجنود من بينهم ضابط ومقاتل في كتيبة "رام" (الكتيبة 668) التابعة للواء الإنقاذ والتدريب في قيادة الجبهة الداخلية، أصيبا بحالة خطيرة، وأصيب 5 بحالة تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

الشهيد مجاهد منصور

وفي البيان ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط في الاحتياط يعمل كباحث ميداني في الوحدة 504 بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة، وقال إن حصيلة قتلاه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 595 ضابطا وجنديا.

يذكر أن الشهيد منصور استهدف حافلة تقلّ مستوطنين بإطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف"، صباح الجمعة، ثم كمن لساعات في المكان ليشتبك مع التعزيزات العسكرية الإسرائيلية التي قدِمت لتمشيط المكان، وتمكّن من إيقاع إصابات في صفوف الجنود، قبل استدعاء مروحية "أباتشي" لتستهدفه بصاروخ أطلق من الجو.

وفي وقت لاحق، الجمعة، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة دير ابزيغ وداهمت منزل مجاهد كرجة (منصور)، واعتقلت زوجته وشقيقه. وأشار شهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي.