ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات بموسكو إلى 115 واعتقال 11 مشتبها

اعتقلت الشرطة الروسية 11 مشتبها به في الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في موسكو ومنهم 4 مشاركون فيه.

بعد وقوع الحدث الإرهابي ومحاولة إطفاء المركز بعد اندلاع النيران فيه (Getty images)

أصدرت لجنة تحقيقات روسية، صباح اليوم السبت، تقريرا تفيد فيه بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 115.

وأعلن الكرملين، صباح اليوم السبت، أن الشرطة الروسية اعتقلت 11 مشتبها به في الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في موسكو ومنهم 4 شاركوا به.

وحدث هذا الهجوم بإطلاق نار تبناه تنظيم "داعش" ووصفته السلطات الروسية بـ"الاعتداء الإرهابي"، الذي أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو؛ مساء الجمعة.

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية، السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.

وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني". وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم فيما نفت أوكرانيا أي ضلوع لها.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا، قالت فيه إن "أوكرانيا تحولت بأيدي الغرب إلى مركز لنشر الإرهاب على مدار 10 سنوات، والإرهابيون حاولوا الفرار إلى أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي على منطقة كروكوس في موسكو".

وقال تنظيم "داعش" في بيان له، إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو"، مضيفا أنهم "انسحبوا إلى قواعدهم بسلاح".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أجهزة الطوارئ أن "مجموعة من شخصين إلى خمسة أشخاص مجهولي الهوية يرتدون زيا تكتيكيا ومسلحين بأسلحة رشاشة... فتحوا النار على عناصر الأمن عند مدخل قاعة الحفلات الموسيقية" ثم "بدأوا بإطلاق النار على الجمهور".

ونددت الخارجية الروسية بـ"اعتداء إرهابي دام" بعد وقوع إطلاق النار والحريق؛ وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على "تلغرام": على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة".