طمرة: إضراب عام وشامل غدا عقب جريمة قتل فتى

أعلن في مدينة طمرة عن الإضراب العام والشامل غدا الأحد تنديدا بجريمة القتل التي راح ضحيتها الفتى أمير دواهدة أبو الهيجاء.

أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة مساء السبت، عن الإضراب العام في المدينة غدا احتجاجا على جريمة القتل التي راح ضحيتها الفتى أمير دواهدي أبو الهيجاء (16 عاما).

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وجاء قرار الإضراب بعد جلسة دعت إليها بلدية طمرة بمشاركة اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية وعدد من الناشطين من المدينة.

كلمة رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، خلال الجلسة التي أعلن خلالها عن الإضراب العام في المدينة عقب جريمة قتل فتى (16 عاما)https://t.co/HtKu0fJRaC pic.twitter.com/hPXpFxsINN — موقع عرب 48 (@arab48website) March 23, 2024

وقتل الفتى أبو الهيجاء في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت، وأقر وفاته في مستشفى "رمبام" في ساعات الفجر بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وجاء في بيان مشترك للبلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، أن "هذه الجريمة النكراء لم يردع منفذوها شهر رمضان المبارك ولا استمرار الحرب على أبناء شعبنا في غزة، وتأتي استمرارا لحوادث القتل شبه اليومية في مجتمعنا العربي النازف".

الضحية أمير أبو الهيجاء

وأضاف البيان "نحمل الشرطة مسؤولية هذه الجريمة خصوصًا وغياب الأمن والأمان في مجتمعنا العربي عموما، بفعل تقصيرها وتواطئها مع انتشار السلاح والعنف والجريمة، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة للضغط عليها وإلزامها القيام بواجباتها".

وتابع "نؤكد على أننا عائلة طمراوية واحدة كالجسد الواحد والبنيان المرصوص نقف في وجه العنف والجريمة، ولن تمر هذه الجريمة النكراء دون صرخة طمراوية موحدة ومدوية في وجهها".

وورد في البيان "نتابع عن كثب إجراءات تسريح جثمان الشاب المرحوم أمير دواهدي مع العائلة منذ حصول الجريمة. وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة فور توفر المعلومات الدقيقة".