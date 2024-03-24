صافرات الإنذار تدوي بالجولان المحتل خشية تسلل مسيرة

أعلن حزب الله، فجر الأحد، استهداف قاعدة صاروخية ومدفعية في الجولان المحتل بأكثر من 60 صاروخا، وذلك ردا على غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مبنى قرب مدينة بعلبك أسفرت عن 3 إصابات.

مع تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود الشمالية مع لبنان، دوت، صباح الأحد، صافرات الإنذار في جنوب الجولان السوري المحتل خشية تسلل طائرة مسيرة.

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وأعلن حزب الله، فجر الأحد، استهداف قاعدة صاروخية ومدفعية في الجولان المحتل بأكثر من 60 صاروخا، وذلك ردا على غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مبنى قرب مدينة بعلبك أسفرت عن 3 إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي "أغارت طائرات حربية على ورشة تحتوي على وسائل قتاليّة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".

وأطلق الطيران الإسرائيلي صواريخ على مبنى سكني من طبقتين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك.

وهذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل، خلال نحو ستة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وهاجم حزب الله، السبت، 6 مواقع عسكرية إسرائيلية، وقال إنه استهدف بمسيرتين منصتين للقبة الحديدية في "كفار بلوم"، وكذلك استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، وقصف ثكنة "راميم" العسكرية وموقعي المالكية وبياض بليدا.