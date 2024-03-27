الخميس: مجلس الطلاب القطري يعلن الإضراب في المدارس الثانوية

أعلن المجلس القطري للطلاب وممثلو أولياء أمور الطلاب، عن تعطيل التعليم في المدارس الثانوية، يوم غد، الخميس، في ظل عدم توصل منظمة المعلمين إلى اتفاق مع وزارة المالية حول الأجور في المهلة المحددة، في خطوة احتجاجية أولى هددوا بتصعيدها.

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يأتي ذلك في ظل الخطوات الاحتجاجية التي اتخذتها منظمة المعلمين بسبب الخلاف مع وزارتي المالية والتعليم حول اتفاق الأجور، الأمر الذي دفع مجلس الطلاب القطري وممثلي أولياء الأمور إلى الاحتجاج بدورهم، في ظل تأثير الخطوات التي اتخذتها منظمة التعليم على الطلاب.

ومن بين الإجراءات التي كانت منظمة التعليم في المدارس فوق الابتدائية قد اتخذتها احتجاجا على "تعنت وزارة المالية في التوصل إلى اتفاق يرفع أجور المعلمين"، إلغاء الرحلات المدرسية والتوقف عن منح الطلاب علامات مدرسية (علامات وقائية - ‘مَغين‘) وغيرها من القيود.

ودفع ذلك مجلس الطلاب القطري إلى إمهال وزارة المالية ومنظمة التعليم حتى مساء اليوم، للتوصل إلى تفاهمات تنهي احتجاجات المعلمين التي تؤثر على الطلاب، وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن مجلس الطلاب تعطيل التعليم في جميع المدارس الثانوية، الخميس، للضغط على الجهات المعنية لإنهاء الأزمة.