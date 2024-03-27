"ازحفوا نحو فلسطين": حماس تنشر رسالة مسجلة لمحمد الضيف

جاء في رسالة محمد الضيف التي كانت جزءا من بيان إعلان عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدا، نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد".

نشرت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، رسالة مسجّلة لقائد كتائب القسام ذراعها العسكرية، محمد الضيف، كانت جزءا من بيان إعلان عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبد بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي لا تزال مستمرّة.

ووجّه الضيف الرسالة إلى أبناء "الوطن العربي والإسلامي"، قائلا: "يا أهلنا في الأردن ولبنان ومصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا، "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدا، نحو فلسطين".

وتابع الضيف في التسجيل الذي أُعيد نشره الأربعاء، والذي تبلغ مدّته 35 ثانية: "لا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

وقال الضيف: "انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله".

وكانت سلطات الاحتلال قد حاولت اغتيال الضيف في مناسبات مختلفة. من بينها محاولة خلال حرب 2014 على قطاع غزة، وفي إحدى المحاولات، أصيب بجروح خطيرة. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه غير قادر على الحركة بمفرده بما في ذلك تحريك يديه، ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، ويتنقل من مكان إلى آخر بواسطة سيارات إسعاف.

ونجا الضيف من سبع محاولات إسرائيلية معلنة لاغتياله، آخرها في عام 2021. وقلما يتحدث الضيف، ولا يظهر أبدًا علنا. وكان آخر ظهور صوتي له كان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حين أعلن القائد العسكري لحماس عن هجوم القسام وأطلق عليه اسم "طوفان الأقصى".

وقالت مصادر مقربة من حماس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إن الضيف بدأ التخطيط للعملية، بعد اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى، في أيار/ مايو 2021، الذي أثار غضب العالمين العربي والإسلامي.