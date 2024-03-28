العدل الدولية: تدابير جديدة تأمر إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وعلى نطاق واسع في غزة

قالت العدل الدولية إن "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع". وشدّدت على أنه يتوجّب على تل أبيب، "تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر".

أوعزت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الخميس، لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.

وقالت العدل الدولية إن "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع".

وشدّدت على أنه يتوجّب "على إسرائيل، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".

وأضافت أنه "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات".

وشدّدت على أنه يتوجّب على تل أبيب، "تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر".

تفاصيل أوفى تباعا....