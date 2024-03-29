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29/03/2024 - 10:38

مسيّرة إسرائيليّة تستهدف سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان وأنباء عن قتيل

استشهد شخص واحد على الأقب مسيّرة إسرائيليّة؛ استهداف سيارة؛ على طريق البازورية؛ جنوبي لبنان؛ وأنباء عن قتيل

مسيّرة إسرائيليّة تستهدف سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان وأنباء عن قتيل

إخماد نيران في مركبة استهدفها الاحتلال بجنوب لبنان (Getty Images)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص بحسب ما أفادت تقارير.

وأكدت مصادر محلية "استشهاد شخص على الأقل في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة ببلدة البازورية شرق مدينة صور". وأظهر فيديو التُقط في المكان ألسنة النيران مشتعلة في المركبة عقب استهدافها.

وأعلن "حزب الله" في وقت متأخر من مساء الخميس، تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي الخميس، بينها اثنتان في القطاع الشرقيّ، و5 في القطاع الغربي.

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