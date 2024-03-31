إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شرق أسدود

عملية طعن ينفذها شاب من الخليل يعمل في أحد المجمعات التجارية في بلدة "غان يافني" الواقعة شرق مدينة أسدود، تسفر عن إصابة 3 إسرائيليين بجراح خطيرة.

أصيب 3 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، من جراء تعرضهم للطعن في مركز تجاري في بلدة "غاني يافني" الواقعة شرقي أسدود، وسط البلاد، مساء اليوم، الأحد.

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وأشارت التقارير الواردة من موقع الطعن، بما في ذلك تلك الصادرة عن الشرطة والسلطة المحلية، إلى أن الطعن نفذ "على خلفية قومية".

وبحسب التقارير، فإن منفذ العملية هو شاب من مدينة دورا جنوبي الخليل، يبلغ من العمر نحو 20 عاما.

وذكرت التقارير أن منفذ العملية على معرفة جيدة في المنطقة إذ يعمل بأحد المحال في المجمع التجاري حيث نفذ العملية.

وأكدت أنه يعمل بموجب تصريح عمل صادر عن سلطات الاحتلال.

وتحدثت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أولي، عن "عملية تخريبية معادية"، وقالت إنه جرى تحييد المنفذ، وأضافت أن قواتها وصلت إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط.

وأكدت الشرطة أن العملية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، في حين قالت الطواقم الطبية إنها قدمت العلاج لثلاثة شبان بحالة خطيرة قبل نقلهم للمستشفى.

وجاء في بيان صدر عن المجلس المحلي في "غاني يافني" أن أحد مراكز التسوق في البلدة شهد عملية طعن، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف البيان أنه "تم تحييد المخرب من قبل الشرطة الجماهيرية في غان يافني، بالإضافة إلى مفتش وشرطي وصلا إلى مكان الحادث وتعاملا مع الواقعة".

فيديو آخر من الموقع، حيث أُصيب 3 أشخاص بجراح خطيرة في عملية طعن شرق #أسدود، فيما أعلنت الشرطة "تحييد" المنفّذ. pic.twitter.com/XnIxh5q7HC — موقع عرب 48 (@arab48website) March 31, 2024

وبحسب البيان، فإن قوات الأمن والشرطة وعناصر "الفرق المتأهبة" (ميليشيات مدنية تنضوي تحت لواء الجبهة الداخلية) يقومون بدوريات في جميع أنحاء المنطقة.



وأوصى المجلس المحلي، السكان بـ"الامتناع عن الوصول إلى المكان".

وفي بيان لاحق، أكدت الشرطة إصابة ثلاثة أشخاص بجراح "تتراوح بين متوسطة وخطيرة"، في عملية طعن نفذت بواسطة سكينين اثنين، قبل أن يتم تحييد المنفذ.