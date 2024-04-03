بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل فريق الإغاثة في غزة بقصف إسرائيليّ

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، مساء اليوم، أنها "دعت" السفير الإسرائيلي لدى بولندا لمناقشة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية" بعد الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي.

استدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها، اليوم الأربعاء، في أعقاب مقتل سبعة من عاملي الإغاثة التابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية، التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة بضربة إسرائيلية، الأمر الذي لقي تنديدا دوليا.

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، مساء اليوم، أنها "دعت" السفير الإسرائيلي لدى بولندا لمناقشة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية" بعد الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله: "لقد دعوت السفير ... أريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في غزة".

ويأتي ذلك فيما كانت وزارة الخارجية البريطانية، قد استدعت، أمس الثلاثاء، السفيرة الإسرائيلية لديها في أعقاب مقتل فريق الإغاثة.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قوله إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للتأكيد على أن مقتل موظفي الإغاثة "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف كاميرون: "طالبنا إسرائيل بتحقيق فوري وشفاف حول الهجوم على موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي في غزة".

وفي الإجمال، قُتل أكثر من 200 عامل إنساني في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للمنظمات غير الحكومية، بينهم 165 على الأقل يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي الأميركية التي أدانت "الهجوم المستهدف"، إن موظفيها تعرضوا للقصف بعد أن غادروا الإثنين مستودعا في دير البلح، وسط القطاع، حيث أفرغوا أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية. وكانت السيارات التي تقلهم تحمل شعار المنظمة الخيرية التي نسقت مع الجيش الإسرائيلي حركتهم.

ومن بين الضربات التي خلفت دمارا كبيرا في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أحصت منظمة أطباء بلا حدود 21 "ضربة" أو "حادثة" استهدفت المستشفيات أو العيادات التي تستفيد من دعمها أو حتى سيارات الإسعاف، وقد تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بجميع هذه الهجمات على النحو المطلوب.

وقالت كلير ماغون الناطقة باسم هذه المنظمة غير الحكومية، إن "مستوى الخطر الذي نواجهه في غزة غير مسبوق في تاريخ منظمة أطباء بلا حدود"، مشيرة إلى مقتل خمسة موظفين فلسطينيين لدى المنظمة "إما في قصف إسرائيلي، أو ... بالرصاص من مسافة قريبة عند نقطة تفتيش إسرائيلية".