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05/04/2024 - 12:48

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة؛ كما تبنّى قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في القطاع.

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

(Getty Images)

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة؛ كما تبنّى قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في القطاع.

وأبدى المجلس في قراره، مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتبنّى المجلس قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

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ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصّوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

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