رئيس أركان الجيش الإيراني: الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة.. وواشنطن المسؤولة الرئيسية

شدّد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني على أن "هجوم إسرائيل لن يبقى دون رد ونحن نحدد زمان العمليات ونوعيتها"..

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، صباح اليوم السبت، إن "الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة". وأضاف باقري أن "واشنطن تتحمل المسؤولية الرئيسية في هجوم دمشق".

وشدّد رئيس هيئة الأركان على أن "هجوم إسرائيل لن يبقى دون رد ونحن نحدد زمان العمليات ونوعيتها".

احتمالات الرد والتصعيد

وكان قد صرّح مسؤولان إيرانيان لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وتم اتخاذ قرار بأن إيران يجب أن ترد بشكل مباشر هذه المرة لخلق الردع".

أغلقت 28 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم أبوابها في أعقاب قرار اتخذته دائرة الأمن في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع الشاباك، وذلك على خلفية اغتيال مسؤولَين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سورية، وكذلك إثر تحذيرات من رد فعل إيراني، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، الجمعة.

تهديدات وتلميحات إسرائيلية

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء أمس الجمعة، إنه "نوجه ضربات قوية ودقيقة جدا ضد العدو والأذى اللاحق به صعب في كل المواقع، ولذلك يبحث عن طرق للرد والتي من الممكن أن تصل من أي مكان، ونحن مستعدون لذلك".

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الدبلوماسيين بعدم الحضور إلى السفارات.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها منذ بداية الحرب على غزة، وتم إخلاء السفارات في مصر، الأردن، البحرين، المغرب، تركمانستان، أنقرة وكذلك القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول. وفي أعقاب اغتيال المسؤولين الإيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق، أوقعت 11 قتيلا، الأسبوع الحالي، تم رفع حالة الاستنفار في جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم "يتخوفون جدا" من أن يكونوا هدفا "لانتقام إيراني".