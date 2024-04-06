عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: نتنياهو خاضع لبن غفير وسموتريتش ويعرقل التوصل لصفقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تواصل حراكها ضد حكومة نتنياهو، وتتهمه بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس في ظل خضوعه لشركائه من اليمين المتطرف؛ وتؤكد أنها ستواصل الحراك إلى حين إسقاط الحكومة والإطاحة به.

واصلت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، احتجاجها على إدارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، واتهمته بأنه يعرقل التوصل إلى صفقة تبادل في ظل خضوعه للمتطرفين في ائتلافه الحكومي، مشددة على أنها ستواصل حراكها حتى الإطاحة به.

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وفي مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم، السبت، عند مدخل مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه)، اعتبرت عائلات محتجزين في غزة، أن "نتنياهو يعرقل عمدا التوصل للصفقة فيما يموت الرهائن في الأسر؛ نتنياهو يخاف من (وزير المالية، بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. سنواصل الحراك حتى إسقاطه".

وتابعت "حتى الرئيس الأميركي، جو باين، بات يعتقد أن نتنياهو يحبط محاولات التوصل إلى صفقة، ويواصل بيع الأوهام بشأن رفح بينما يتخلى عن الرهائن خلافًا لموقف المستوى المهني وخلافًا لموقف شركائه في الحكومة. تحدثنا مع أعضاء في الليكود، هم لا يفهمون سبب خضوعه لبن غفير وسمتوريش".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثة الأسير إلعاد كتسير من خان يونس في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قتل أثناء احتجازه لدى حركة "الجهاد الإسلامي". وأفاد بأن وفاة الأسير تعود إلى منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أيام من ظهوره في فيديو نشرته حركة الجهاد.

ووجّهت شقيقة الأسير وجّهت انتقادات إلى المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس في الوقت المناسب، كان سيتيح عودة شقيقها على قيد الحياة. وكتبت عبر حسابها على فيسبوك، إن "قيادتنا جبانة وتدفعها الاعتبارات السياسية، ولذلك لم يتم التوصل الى هذه الصفقة".

وتابعت "رئيس الحكومة (نتنياهو)، كابينيت الحرب، وأعضاء الائتلاف: انظروا الى أنفسكم في المرآة وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء". بدوره، أعرب منتدى عائلات الرهائن، في بيان، عن أسفه لأن كتسير أمضى ثلاثة أشهر في الاحتجاز "وصلت خلالها إلى إسرائيل، مؤشرات على أنه على قيد الحياة ومعلومات عن وضعه".

وأضاف المنتدى أن "ثلاثة أشهر توافرت خلالها إمكانية لإنقاذه وإعادته حيًّا إلى عائلته وبلاده". وقالت شقيقته في منشورها: "قد يتم الاعتراف به كضحية للأعمال العدائية، ولكن المصطلح الدقيق هو: ضحية أعمال التخلي". وأضافت: "تم التخلي عنه في 7 أكتوبر، وتم التخلي عنه في الأسر لـ183 يوما، كان يمكن خلالها إعادته حيا".