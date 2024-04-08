مقتل رجل وإصابة امرأة بجريمة إطلاق نار في جديدة المكر

إطلاق نار في جديدة المكر يسفر عن مقتل رجل وامرأة بجراح متفاوتة؛ الدوافع التي أدت لارتكاب الجريمة لم تتضح بعد.

قتل شخص وأصيبت امرأة من جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة جديدة المكر، مساء اليوم، الإثنين.

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وقدمت الطواقم الطبية العلاج للمصابين قبل نقلهما لغرفة العلاج المكثف في مركز الجليل الطبي في نهريا.

وأفادت الطواقم بأن أحد المصابَين هو رجل بالخمسينات من عمره قدرت حالته بـ"الخطيرة".

وذكرت أن الإصابة الثانية سجلت لشالة في الثلاثينات من عمرها وصفت حالتها بـ"المتوسطة".

وقتل 46 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي سجل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا الجريمة في المجتمع العربي في مناطق الـ48.