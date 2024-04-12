مقتل شخص عربي برصاص شرطي في يافا

في التفاصيل، فإن الضحية تعرض لإطلاق نار قرب منزله، وأفيد بأنه يعمل كمسعف متطوع مع "نجمة داود الحمراء".

من مكان إطلاق النار على الضحية

قتل يعقوب طوخي، في الخمسينيات من عمره، برصاص شرطي كان بزي مدني في مدينة يافا؛ مساء اليوم الجمعة.

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وذكر شاهد عيان لـ"عرب 48"، أن شرطيا بلباس مدني أطلق 8-9 رصاصات على الضحية الذي استقل دراجة نارية، وذلك بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.

وقالت مصادر محلية في يافا، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على شخص، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة الخطورة، قبل إقرار وفاته في المستشفى متأثرا بجراحه.

وفي التفاصيل، فإن الضحية تعرض لإطلاق نار قرب منزله، وأفيد بأنه يعمل كمسعف متطوع مع "نجمة داود الحمراء".

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية، كما نَقل مصابا آخر من المكان وصفت حالته بالطفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أحد عناصرها الذي كان خارج نطاق عمله أطلق النار على شخص (50 عاما) من سكان يافا.

وذكرت أنه "بحسب الفحص الأولي تبين أن الحادث وقع على خلفية خلاف على استخدام الشارع، وقد أصيب الشرطي بيده جراء تعرضه للطعن على ما يبدو".

12 عربيا قتلوا برصاص الشرطة والأمن وفرق الاستنفار منذ 7 أكتوبر

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 12 شابا عربيا قتلوا برصاص الشرطة وقوات الأمن وفرق الاستنفار الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان آخر ضحايا رصاص عناصر الأمن الإسرائيلي قبل الضحية في يافا، الشاب وهب موسى شبيطة (26 عاما) من الطيرة بعد تعرض 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية للدهس قرب "كوخاف يئير" القريبة من المدينة في 3 نيسان/ أبريل الجاري.

بينما الضحايا الآخرون (بينهم 5 من رهط)؛ هم: ناجي أبو فريح وفادي أبو لطيف وعلي محمد أبو يحيى وخليل سلمان الطوري أبو مديغم وحسن فتحي الطوري أبو مديغم من مدينة رهط، تامر عادل الترابين من بئر السبع، مرشد رشاد عبد الحي من الطيرة، جمعة الدنفيري من وادي النعم بالنقب، وسيم أبو الهيجاء من طمرة، صبيح سواعد من شفاعمرو،