كفر ياسيف: 5 إصابات بينها خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر ياسيف عن إصابة 5 أشخاص أحدهم طفل بجراح وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة.

أصيب 5 أشخاص أحدهم طفل بجراح وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كفر ياسيف؛ مساء اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين بينهم 4 أشخاص بالغين وطفل.

وأفيد بأن حالة مصابين بالغين والطفل وصفت بالخطيرة، بينما وصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.