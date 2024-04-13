حماس: سلمنا الوسطاء ردنا على المقترح الأخير.. مستعدون لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية

حماس تقدم ردها على المقترح الذي عرضه الوسطاء في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار؛ وتشدد على تمسكها بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم".

أعلنت حركة حماس، مساء السبت، أنها سلمت ردها لمصر وقطر حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/، أكتوبر الماضي.

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وأوضحت الحركة، في بيان، أن ردها كان على اقتراح كانت قد تسلمته يوم الإثنين الماضي. وقالت: "سلمت الحركة قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الذي تسلمته الإثنين الماضي".

وأكدت مجددا على تمسكها بـ"مطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وشددت الحركة على استعدادها لـ"إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

والمقترح الذي ردت عليه حماس، طرحه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، حيث جلبه إلى القاهرة، الأسبوع الماضي، ويشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قد يستمر لمدة ستة أسابيع.

وينص المقترح الأميركي على إطلاق سراح 900 أسير من سجون الاحتلال، من بينهم 100 ذوي المحكوميات الطويلة؛ مقابل 40 أسيرا إسرائيليا محتجزا في قطاع غزة، في حين تؤكد التقارير أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الأطراف.

يأتي ذلك فيما نقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول ضالع في ملف المفاوضات وشهادات من فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يحبط إبرام صفقة مع حركة حماس" تفضي إلى عودة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.