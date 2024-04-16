مصرع شاب دهسا بالقرب من حيفا

أسفر حادث دهس وقع، بعد ظهر اليوم، على شارع 2 بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، عن مصرع شاب في الأربعينيات من العمر.

لقي شاب مصرعه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث دهس وقع على شارع 2 بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 13:32 ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، حول توقف سائق سيارة على جانب الطريق ودهسه من قبل مركبة مارة على الطريق السريع رقم 2 بمحاذاة عتليت. أبلغ المسعفون والمضمدون الطبيون في نجمة داود الحمراء عن رجل يبلغ من العمر 40 عامًا لا تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة ويعاني من إصابة متعددة الأجهزة وأقروا وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

115 شخصا بينهم 45 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 115 شخصا بينهم 45 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.