هدم منزلين في كفر قرع

أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها على هدم منزلين في مدينة كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء.

من مكان الهدم بكفر قرع، صباح اليوم

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها منزلين في مدينة كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت عملية هدم المنزلين في كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من الشرطة طوقت منطقة الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية لآليات الهدم.

وأكدوا أن الشرطة أغلقت الشارع المؤدي إلى الحي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.

وذكرت مصادر محلية أنه جرى إيقاف هدم بيت في كفر قرع حتى صدور قرار المحكمة.

وأضافت المصادر أنه وسط تذمر الأهالي، قامت الجرافات والآليات ترافقها قوات من الشرطة والأمن مع طائرة شرطة بالمباشرة بهدم بيت في حي الصندحاوي بذريعة البناء دون ترخيص، إلا أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والشرطة.

وتوجهت العائلة ورئيس البلدية، فراس بدحي، بطلب مستعجل للمحكمة للبث بالقضية وتم حاليا تجميد الهدم حتى صدور قرار نهائي بمحكمة الصلح في الخضيرة بعد انعقاد جلسة المحكمة المحدد لظهر اليوم الثلاثاء.

تفاصيل أوفى بعد قليل...