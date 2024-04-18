مصرع عامل من بيت لحم سقط من علو بورشة بناء في بيت حنينا

أسفر حادث عمل عن مصرع فلسطيني جراء سقوطه من علو 10 أمتار في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

لقي عامل (45 عاما) من بيت لحم مصرعه جراء سقوط من علو 10 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة بيت حنينا في القدس المحتلة؛ اليوم الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقمها الطبي أقر وفاة العامل في المكان بعد أن كان فاقدا للوعي ودون علامات حياة.

وقال مضمدان وصلا إلى مكان حادث العمل، إن "العامل كان على الأرض وهو فاقد للوعي وعانى إصابات بالغة الخطورة في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.